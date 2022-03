Lulaverso: Lula lança campanha digital nas redes com memes e conteúdos para jovens

Petista "estreou" na web com site, gifs, figurinhas e material para ser postado no Instagram e TikTok. Além disso, 11 grupos no WhatsApp e um no Telegram foram lançados edit

Sputnik - Lula (PT) ainda não confirmou oficialmente sua candidatura, mas suas declarações e ações na busca por alianças mostram o propósito do petista. Tal objetivo foi concretizado ontem (7) ao se lançar no campo digital e inaugurar uma leva de grupos de WhatsApp dedicados a movimentar seguidores.

O ex-presidente lançou links para grupos disponibilizados em um site chamado Lulaverso, feito para abrigar links, memes e vídeos, se tornando o braço digital de Lula.

Com estética e linguagem dirigida ao público mais jovem, o site oferece materiais específicos para cada rede: vídeos para o Reels do Instagram, TikToks, gifs e figurinhas. Endereços Lulaverso foram inaugurados em quase todas as redes sociais, menos o Meta (ex-Facebook), de acordo com O Globo.

No entanto, cabe dizer que o petista estreou "em terreno bolsonarista", uma vez que o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), é conhecido por seu vasto uso de redes sociais antes e depois de ser eleito, tendo com ele um verdadeiro exército de seguidores que compartilham suas postagens.

Existe um lugar, um lugar onde poderemos lembrar de onde saímos e para onde queremos ir. Conheça o #Lulaverso! Memes, stories, vídeos e depoimentos de quem acredita num Brasil melhor com Lula. Entre, participe da comunidade e espalhe por aí!https://t.co/H1LCe1ssgt pic.twitter.com/jNsKoM3oN1 — Lulaverso (@lulaverso) March 7, 2022

De acordo com a mídia, no lançamento de Lula ontem (7), foram 11 grupos criados para o WhatsApp, dos quais seis abertos a postagens de internautas e cinco apenas para envio de conteúdo, além de mais um canal no Telegram.

Este último, atualmente se encontra na mira do Supremo Tribunal Eleitoral (STF), uma vez que o Supremo acredita que a plataforma pode ajudar a proliferar a ação das chamadas "milícias digitais", conforme noticiado.

Na segunda-feira (7) à noite, os grupos criados ainda não estavam lotados, mas a mídia relata que mesmo assim Lulaverso chamou a atenção dos bolsonaristas.

Entre os seguidores de Bolsonaro, mensagens falsas atribuídas à iniciativa petista já estavam circulando no final do dia, e vários deles se mobilizavam para se infiltrar entre os lulistas. "Vou lá ver os roubos, perdão, obras que ele realizou!", disse um deles.

Embora o PT não confirme que o Lulaverso é uma produção da campanha de Lula, (até porque oficialmente a campanha não começou) o divulgou sua apuração e comprovou que o Lulaverso é feito por uma empresa terceirizada ligada à comunicação lulista.

