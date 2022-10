Macron conversa com Lula e o parabeniza pela eleição: 'estava esperando esse momento com muita impaciência' (vídeo)

Apoie o 247

247 - O presidente da França, Emmanuel Macron, telefonou nesta segunda-feira (31) para Luiz Inácio Lula da Silva para parabenizá-lo pela vitória na eleição presidencial nesse domingo (30).

Na conversa, divulgada por Macron pelo Twitter, o presidente francês felicita Lula e diz que “Estava esperando por esse momento com muita impaciência”, disse o líder francês.

"Estamos vivendo um dia muito feliz, porque nós conseguimos resgatar a democracia", respondeu Lula a Macron.

Connexion avec le Brésil. pic.twitter.com/cpYEf7dvGE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 31, 2022





Leia também matéria da Reuters sobre o assunto:

Xi Jinping parabeniza Lula e cita "parceria estratégica" entre China e Brasil

Reuters - O presidente chinês, Xi Jinping, parabenizou nesta segunda-feira Luiz Inácio Lula da Silva por sua vitória na eleição presidencial do Brasil, segundo a emissora estatal CCTV.

"Atribuo grande importância ao desenvolvimento das relações China-Brasil", disse Xi.

"Estou disposto a trabalhar com o presidente eleito Lula, de uma perspectiva estratégica e de longo prazo, para planejar e promover conjuntamente a um novo patamar a parceria estratégica abrangente entre a China e o Brasil, em benefício dos dois países e seus povos."

As relações entre a China e o Brasil pioraram sob o governo do presidente Jair Bolsonaro, derrotado no segundo turno das eleições no domingo.

Lula, eleito para um terceiro mandato, liderou o Brasil no primeiro agrupamento do Brics em 2009, inicialmente composto por Brasil, Rússia, Índia e China, antes da adesão da África do Sul em 2010.

No ano passado, Lula elogiou a China e sua resposta à pandemia de Covid-19 em uma entrevista a um meio de comunicação chinês.

