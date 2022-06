Mais da metade dos brasileiros afirmam nunca confiar no que Bolsonaro diz, mostra Datafolha

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (23), que aponta para uma vitória do ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno da eleição presidencial deste ano, mostra que 53% da população brasileira diz jamais confiar no que Jair Bolsonaro (PL) diz.

Em maio, na rodada anterior da pesquisa, o percentual era maior, mas a oscilação ocorreu dentro da margem de erro: 56%.

Os que acreditam em Bolsonaro às vezes são 29% e os que confiam sempre somam 17%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Datafolha ouviu presencialmente 2.556 eleitores em 181 cidades nesta quarta-feira (22) e quinta (23). A margem de erro da pesquisa, contratada pela Folha de S. Paulo, e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 09088/2022, é de dois pontos para mais ou menos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE