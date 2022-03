Mais uma vez, ministro Marcos Pontes concilia agenda oficial com aniversário em família nos EUA

Apoie o 247

Por Evandro Éboli, Metrópoles - O ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, completou ontem 59 anos. Nesta semana, ele está em Houston, nos Estados Unidos, onde vivem sua esposa e dois filhos.

Na quarta e quinta, segundo sua agenda oficial, Pontes participou de seis compromissos em Houston. Não aparecia qualquer compromisso para sexta, ontem, seu aniversário.

Na quarta, o ministro teria cumprido agenda em Houston, como a participação virtual na 73ª Reunião do Conselho Nacional de Administração da Amazônia Azul – participou de lá -, visita ao Ion Houston, inauguração do SLB Innovation Center e da Cerimônia de Premiação de Pessoa do Ano e Empresa do Ano 2021.

