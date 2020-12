Mandar Weintraub para o Banco Mundial foi ideia de Guedes para 'acalmar' o STF

Em entrevista à Veja, o ministro da Economia afirmou que após a demissão de Abraham Weintraub do Ministério da Educação, "as coisas se acalmaram entre o governo e o STF” edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse em entrevista à Revista Veja publicada nesta sexta-feira (18) que foi sua a ideia de enviar o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub para o Banco Mundial.

Segundo Guedes, foi a partir da saída de Weintraub do ministério que a relação do governo Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal (STF) passou a "acalmar".

"A demissão do Weintraub foi uma sinalização. Sugeri ao presidente mandar o Weintraub para o Banco Mundial, em junho. A partir daí, as coisas se acalmaram entre o governo e o STF", afirmou.

