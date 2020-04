Mandetta diz que vai dialogar com o tráfico e com a milícia

Pertencente a um governo com notórias ligações com as milícias do Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, diz que o diálogo é importante para defender a vida. "A saúde dialoga, sim, com o tráfico, com a milícia, porque eles também são seres humanos e também precisam colaborar, ajudar, participar", acrescenta edit