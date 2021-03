Mandetta: Paulo Guedes é infantil e desonesto

O médico Luiz Henrique Mandetta criticou as declarações de Paulo Guedes (ministro da Economia), que acusou o ex-ministro de “sair com R$ 5 bilhões no bolso” que deveriam ter sido gastos na compra de vacinas edit

247 - O médico Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro, em entrevista ao Yahoo, criticou as declarações de Paulo Guedes (ministro da Economia), que acusou o ex-ministro de “sair com R$ 5 bilhões no bolso” que deveriam ter sido gastos na compra de vacinas.

“O Paulo Guedes foi de uma infantilidade, de uma desonestidade, tão absurda. Parece que estou no colégio primário. Ele fala ‘Mandetta levou 5 bi e deveria ter comprado a vacina’. Se ele tiver um calendário, ele vai ver que o primeiro teste em humano ainda experimental foi em maio. Na época em que eu estava no ministério eles estavam pensando ainda na fórmula da vacina, ainda estavam trabalhando em rato, não tinha”, afirmou.

“Paulo Guedes, mau caráter, falar de 5 bi no bolso, o cara responsável pela economia, falar que ‘Mandetta tinha que ter comprado vacina’. Não sei se é por causa do Datafolha, de pesquisa de rejeição. Quanto mais fazem essas idiotices, mais se enroscam. Vejo um pouco de raciocínio político torto também.”

