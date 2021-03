Manifestação cobra três anos sem respostas: “quem mandou matar marielle?”

Mulheres do PSOL fizeram intervenções em vias da cidade de São Paulo cobrando respostas do autor do crime que há três anos, no dia 14 de março, tirou a vida de Marielle Franco edit

247 - Mulheres do PSOL fizeram intervenções em vias da cidade de São Paulo neste domingo, cobrando respostas do autor do crime que há três anos, no dia 14 de março, tirou a vida de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Hoje, completam-se 3 anos que a ativista, socióloga e política Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados brutalmente pelas milícias extremistas do Rio de Janeiro.

Até hoje, o PM Ronnie Lessa e o ex-PM Elcio Queiroz, apontados pelas autoridades do Rio de Janeiro como os responsáveis, não foram julgados.

Durante a investigação, testemunhas foram dispensadas, confissões forçadas e "empecilhos técnicos" impediram a análise de imagens.

