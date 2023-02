Marcelo Uchôa é nomeado membro da Comissão de Anistia do governo Lula

“Somarei ao colegiado com muito orgulho e me dedicarei ao máximo”, disse o jurista e professor edit

247 - O jurista e professor Marcelo Uchôa foi nomeado membro da Comissão de Anistia do governo Lula. A oficialização de seu nome foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (24).

“Acabo de saber da publicação da portaria 131/23 do @mdhcbrasil com minha nomeação à Comissão de Anistia representando os anistiados. Somarei ao colegiado com muito orgulho e me dedicarei ao máximo. Obrigado Pres @LulaOficial Min @silviolual Sec @nilmariomiranda pela oportunidade”, disse o jurista e professor em suas redes.

