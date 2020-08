Marco Aurélio: houve precipitação no afastamento de Witzel

O ministro do STF Marco Aurélio afirmou "não ter a menor dúvida que houve uma precipitação" na decisão do ministro do STJ de afastar Wilson Witzel do cargo de governador do Rio edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio afirmou "não ter a menor dúvida que houve uma precipitação" na decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça Benedito Gonçalves de afastar Wilson Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro. "Foi uma penada única que retirou o chefe do governo do RJ eleito. Isso não implica avanço. O desejável seria aguardar-se a denúncia e aí o recebimento pelo STJ que exigiria ato colegiado", disse o ministro à rádio gaúcha.

O afastamento, por irregularidades em contratos de saúde, foi determinado a pedido de Lindôra Araujo, procuradora que é braço-direito de Augusto Aras na PGR. O afastamento deverá ser analisado na próxima quarta-feira (2) pelo Órgão Especial do STJ.

De acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa, montada no governo do Rio, comandado por Witzel, foi dividida em três eixos: os braços liderados pelo presidente nacional do PSC, Everaldo Dias Pereira, o pastor Everaldo; pelo empresário Mário Peixoto; e pelo empresário da área de ensino José Carlos de Melo.

A PGR informou que Witzel usou o escritório de advocacia da esposa, Helena, para receber R$ 500 mil em propinas por contratos emergenciais no combate à epidemia do coronavírus.

