Esquema de Witzel foi dividido em eixos comandados por Pastor Everaldo, por empresário e reitor de universidade, diz PF

247 - Investigações da Polícia Federal apontaram que a organização criminosa, montada no governo do Rio de Janeiro, comandado por Wilson Witzel, foi dividida em três eixos: os braços liderados pelo presidente nacional do PSC, Everaldo Dias Pereira, o pastor Everaldo; pelo empresário Mário Peixoto; e pelo empresário da área de ensino José Carlos de Melo, pró-reitor administrativo da Universidade Iguaçu (Unig). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou nesta sexta-feira (28) o afastamento de Witzel do cargo.

De acordo com a força-tarefa, o advogado e ex-secretário estadual de Desenvolvimento Econômico Lucas Tristão e o médico e ex-prefeito de Volta Redonda Gothardo Lopes Neto atuavam como os principais operadores, ligando Witzel ao esquema de desvios. O relato foi publicado no jornal O Globo.

Wilson e Helena Witzel, esposa dele, o pastor Everaldo, Lucas Tristão, Gothardo e outros envolvidos foram denunciados no STJ por corrupção e lavagem de dinheiro.

"Como se vê, é exatamente o mesmo grupo criminoso que está sob investigação. A diferença é que, limitado pelo foro constitucionalmente deferido aos governadores, o Ministério Público do Rio de Janeiro não quebrou os sigilos, não realizou busca e apreensão e não teve acesso a elementos de prova que claramente colocam Wilson José Witzel no vértice da pirâmide, atraindo, sem nenhuma dúvida, a competência do STJ."

Segundo as investigações, Peixoto foi o elo entre os esquemas Witzel e Cabral. O empresário manteve o esquema de corrupção do governo anterior e o ampliou ainda mais, montando uma rede de empresas de fachada.

Witzel também foi citado durante uma ligação entre o empresário Luiz Roberto Martins Soares, um dos principais alvos da operação, e o ex-prefeito de Nova Iguaçu Nelson Bornier. Os dois mencionaram a revogação de uma resolução conjunta das secretarias estaduais de Saúde e da Casa Civil que desqualificou o Instituto Unir Saúde para seguir à frente das UPAs do estado no ano passado.

O diálogo foi interceptado em 24 de março. Luiz Roberto Martins liga para Bornier para dar a notícia sobre o ato de revogação da desqualificação da OS UNIR: "Estou te ligando para te dar uma notícia boa". Bornier reage com um "hum" e Luiz Roberto segue "O zero 1 do palácio assinou aquela revogação da desclassificação da Unir".

