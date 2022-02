Marcos Coimbra consolida todas as pesquisa eleitorais de 2021 e 2022 e conclui: cenário é de estabilidade quase absoluta

Apoie o 247

247 - Presidente do Instituto Vox Populi, especializado em pesquisas de opinião pública, o sociólogo Marcos Coimbra compilou em um só documento a média de todas as pesquisas eleitorais divulgadas em 2021 e 2022. A avaliação é de que o cenário é de estabilidade quase absoluta.

Os dados mostram que o ex-presidente Lula (PT), desde maio de 2021, se manteve na liderança da corrida presidencial, oscilando entre 45% e 52% das intenções de voto nas pesquisas presenciais.

Já nas pesquisas realizadas remotamente, Lula esteve abaixo de Jair Bolsonaro (PL) em março de 2021, mas conquistou a dianteira já no mês seguinte, em abril, quando esteve com 35% das intenções de voto. O petista, desde então, cresceu até obter 49% das intenções de voto. Atualmente, a média do ex-presidente é de 44%.

A apresentação de Coimbra também aborda a avaliação do governo federal. Nas pesquisas presenciais, avaliavam como negativo o governo Jair Bolsonaro em fevereiro de 2021 38%. O percentual chegou a seu pico (53%) em dezembro de 2021, e atualmente encontra-se em 51%.

Já nas pesquisas remotas, avaliavam como "péssimo" o governo Jair Bolsonaro em janeiro de 2021 45%. O percentual chegou a seu pico (58%) em setembro de 2021, e atualmente encontra-se em 55%.

As pesquisas presenciais consideradas foram:

Fevereiro – IPEC, CNT/MDA (apenas avaliação governo Bolsonaro)

Maio – Vox Populi, Datafolha e Ipsos;

Junho – IPEC

Julho – Datafolha, CNT/MDA, Paraná Pesquisas, Quaest

Setembro – Datafolha, Quaest, Datatempo, IPEC

Novembro – Vox Populi, Quaest, Sensus, Paraná Pesquisas

Dezembro – Quaest , CNT MDA, Datafolha

Janeiro - Quaest, Paraná, Vox

Fevereiro – Quaest/ CNT MDA

As pesquisas remotas consideradas foram:

Janeiro –PoderData, Ipespe, Atlas

Fevereiro - PoderData, Ipespe

Março – PoderData, Ipespe, Atlas, Big Data, Fórum,

Abril - PoderData, Ipespe, Ideia/Exame

Maio - PoderData, Ipespe, Ideia/Exame , Atlas, Mapa

Junho - PoderData, Ipespe, Ideia/Exame

Julho - PoderData, Ipespe, Ideia/Exame, Atlas, ModalMais/Futura

Agosto - PoderData, Ipespe, ModalMais/Futura

Setembro - PoderData, Ipespe, Atlas, ModalMais/Futura

Outubro - PoderData, Ipespe, ModalMais/Futura

Novembro - PoderData, Ipespe, Ideia/Exame, Atlas, ModalMais/Futura, Ponteio Política

Dezembro – Ipespe, Poder Data

Janeiro – Ipespe (2 pesquisas), Poder Data (2 pesquisas), ModalMais/Futura

Janeiro – Ipespe (1 pesquisa ), Poder Data (1pesquisa )

