Marcos Pontes diz que cortes na Ciência e Tecnologia ameaçam programas e bolsas e que foi "pego de surpresa"

247 - O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou nessa sexta-feira (8) que o corte de dinheiro em sua pasta ameaçará programas, como o financiamento do Centro Nacional de Vacinas, e a concessão de bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). O titular da pasta disse ainda que foi "pego de surpresa" pela decisão do Ministério da Economia, que determinou o corte de R$ 635 milhões do orçamento de bolsas de apoio à pesquisa e a projetos já agendados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

De acordo com o ministro, o dinheiro cortado seria usado para subvenção de empresas, para financiamentos de startups, para melhorar a infraestrutura de laboratórios de universidades, para manutenção de instituições, como o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) e bancar bolsas do CNPQ. Editais já lançados não poderão ser executados, se o corte não for revertido.

"Tudo isso passa a ficar em risco com a redistribuição desses recursos. Por isso que eu tenho falado da urgência da reposição para gente conseguir executar este ano. Não adianta vir o recurso em novembro, por que como a gente vai fazer um edital em um mês? Não é aplicável", disse.

