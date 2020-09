Maria do Rosário vai ao MPF contra Bolsonaro após insinuação sexual a criança

Deputada afirmou que Jair Bolsonaro feriu a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente ao fazer insinuação de conotação sexual à youtuber de 10 anos que participava de sua live semanal nas redes edit

247 - A deputada Maria do Rosário (PT-RS) anunciou que irá protocolar nesta sexta-feira (11) uma representação contra Jair Bolsonaro no Ministério Público Federal (MPF).

Na sua live semanal dessa quinta-feira (10), Bolsonaro teve a participação de uma criança youtuber de 10 anos, que foi vítima de insinuações de conotação sexual feitas pelo próprio presidente.

"Tal postura vinda de qualquer pessoa é inadmissível, quanto mais de um Presidente da República. Fere a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso, a representação já conta com apoio de parlamentares e organizações do movimento da infância", disse Rosário pelo Twitter.

O desrespeito de Jair Bolsonaro com a criança começou quando ele disse que “quem não gosta de mulher gosta de homem”. Já nesse momento, a menina se mostrou um tanto constrangida com o tema, e tentou mudar de assunto, e a falar e trabalho. “Eu por exemplo, junto com os meus pais, comecei cedo”, fazendo menção ao fato de ter começado a trabalhar cedo.

Bolsonaro então deu a entender que a menina estava falando de relacionamentos, quando emendou uma pergunta maliciosa. “Começou cedo? Como é que é?”. Incomodada, a menor respondeu: “Eu comecei com 6 anos”.

Será se alguém poderia tirar essa criança daí? pic.twitter.com/lqZwJGG4AK — Emerson Damasceno (@EmersonAnomia) September 10, 2020

