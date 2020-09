Sem limites: Bolsonaro faz piada sexista com criança de 10 anos em live e cai na risada (vídeo)

Jair Bolsonaro demonstrou completa ausência de limites em sua live transmitida pelo Facebook. Ele insinuou a uma menina de 10 anos que ela teria feito a iniciação sexual com 6: ela diz: ‘eu comecei cedo’ e ele: ‘começou cedo? Começou cedo o quê?’, caindo na risada e deixando a conotação sexista evidente pelo contexto do diálogo (assista o vídeo) edit

247 - Ao lado de uma youtuber mirim, o presidente Jair Bolsonaro fez piadas sobre gordos e misoginia. Ele também incentivou o trabalho infantil e insinuou que a menina presente teria começado sua iniciação sexual aos 6 anos.

A reportagem do portal Uol destaca que “Bolsonaro conversava com Esther, de 10 anos, menina que se autointitula "repórter e apresentadora" e que já havia entrevistado o chefe do Executivo em outras duas ocasiões.”

A matéria ainda acrescenta que “Bolsonaro também falou sobre quando fora acusado de ser misógino e admitiu que, na primeira vez que ouviu o termo —que significa horror ou aversão às mulheres—, pediu a um assessor para pesquisar na internet.”

Será se alguém poderia tirar essa criança daí? pic.twitter.com/lqZwJGG4AK — Emerson Damasceno (@EmersonAnomia) September 10, 2020

