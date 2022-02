Mayra Pinheiro, a 'Capitã Cloroquina', deixa Ministério da Saúde e assume cargo no Ministério do Trabalho

Apoie o 247

247 - Mayra Pinheiro, conhecida como "Capitã Cloroquina" devido à defesa do uso de medicamentos ineficazes para tratamento da Covid-19, foi exonerada do cargo de Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde.

A exoneração de Mayra do cargo foi publicada na edição desta segunda-feira (14) do "Diário Oficial da União". A reportagem é do portal G1.

Ainda de acordo com o DOU, ela assumirá o cargo de Subsecretária da Perícia Médica Federal da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência.

Médica, Mayra foi alvo da CPI da Covid. Em seu depoimento à comissão, ela admitiu que o Ministério da Saúde recomendou o uso da cloroquina para tratar a Covid-19, ainda que as evidências científicas apontassem que o remédio não funciona para a doença.

Mais recentemente, Mayra fez campanha nas redes sociais contra a vacinação de crianças para proteção da Covid, com aval da família do presidente Jair Bolsonaro.

No ano passado, Mayra fez também postagens em redes sociais defendendo as manifestações pró-Bolsonaro que ocorreram no 7 de Setembro. O próprio presidente convocou os atos, com pautas antidemocráticas e ameaças a ministros do Supremo e ao Congresso.

