MDB: Lideranças de 11 estados declaram apoio a Lula

"Defendemos que todos os Estados estejam com Lula e vamos fazer essa conversa com todos os integrantes do partido", afirmou o governador de Alagoas, Paulo Dantas

247 - Líderes do MDB de 11 estados tiveram um encontro com o ex-presidente Lula (PT) nesta segunda-feira (18) para declarar apoio ao petista nas eleições de outubro, de acordo com o jornal O Globo.

A ideia do governador de Alagoas, Paulo Dantas, é que haja uma conversa interna no partido para que todo o MDB embarque na campanha de Lula: "Vamos defender nas convenções, vamos conversar com todos que fazem o MDB no Brasil para que marchem juntos. Defendemos que todos os Estados estejam com Lula e vamos fazer essa conversa com todos os integrantes do partido."

Tal declaração demonstra mais um sinal do enfraquecimento de Simone Tebet, pré-candidata à presidência pelo próprio MDB. Sua candidatura está por um fio por divergências com o PSDB.

Ainda de acordo com a reportagem do Globo, na reunião de hoje estiveram representantes do Amazonas, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Paraíba, Alagoas, Espírito Santo e Rio. O Rio Grande do Norte foi representado pelo ex-senador Eunício Oliveira, do Ceará, que substituiu o ex-colega Garibaldi Alves Filho (MDB-RN). O governador e o senador do Pará, Hélder e Jader Barbalho, estiveram com Lula na semana passada e já haviam declarado apoio ao petista.

