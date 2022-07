Candidatura de Simone Tebet está por um fio, diz Noblat

Apoie o 247

247 - A candidatura presidencial de Simone Tebet (MDB) está por um fio. A senadora, que na última pesquisa Datafolha registrou 1% de intenções de voto, pode não contar com o apoio do PSDB por divergências na composição no Rio Grande do Sul.

Segundo o jornalista Ricardo Noblat, se o MDB não apoiar a reeleição de Eduardo Leite, que renunciou ao cargo na tentativa de ser candidato presidencial tucano, o PSDB não apoiará Tebet.

"É o que está perto de acontecer. Nos Estados, MDB e PSDB estão unidos pelo firme propósito de se dividirem entre Lula e Bolsonaro. A candidatura de Simone está apagando", diz Noblat em artigo em seu blog no Metrópoles.

