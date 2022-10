MDB vai liberar Simone Tebet e diretórios estaduais para apoio a Lula

Tebet e núcleos regionais do MDB, localizados principalmente no Nordeste, querem aderir à candidatura de Lula no segundo turno edit

247 - Depois de conversas entre o presidente do MDB, Baleia Rossi, o ex-presidente Michel Temer (MDB) e outros líderes da sigla, ficou decidido que o partido liberará seus diretórios estaduais e Simone Tebet (MDB-MS) - que foi a candidata emedebista à Presidência da República no primeiro turno - para apoiarem a candidatura do ex-presidente Lula (PT).

Segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, Tebet e núcleos do MDB localizados principalmente no Nordeste têm o desejo de se juntar a Lula, que venceu o primeiro turno da eleição presidencial.

O posicionamento formal do MDB acontecerá até esta quarta-feira (5).

Quanto à situação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que quer apoiar o candidato de Jair Bolsonaro (PL) ao governo paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a situação só será definida após o cenário nacional ser divulgado.

