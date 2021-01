"Me fez lembrar da Geni", diz Pimenta sobre ataques de Araújo à China

"Depois de Bolsonaro ir humildemente pedir insumos para vacinas na embaixada da China e mostrar respeito por nosso maior parceiro comercial, Ernesto Araújo, de forma covarde, bajula os EUA e ataca os chineses no Fórum Econômico Mundial. Me fez lembrar da ‘Geni’ do grande Chico !!”, disse o deputado Paulo Pimenta edit

247 - O deputado Paulo Pimenta (PT) usou as redes sociais para criticar o chanceler Ernesto Araújo, que voltou a atacar a China ao participar de um debate do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Na postagem, que faz referência a uma música do cantor e compositor Chico Buarque, Pimenta diz que o chanceler agiu como “a Geni”.

“Depois de Bolsonaro ir humildemente pedir insumos para vacinas na embaixada da China e mostrar respeito por nosso maior parceiro comercial, Ernesto Araújo, de forma covarde, bajula os EUA e ataca os chineses no Fórum Econômico Mundial. Me fez lembrar da ‘Geni’ do grande Chico !!”, escreveu o parlamentar no Twitter.

Confira a postagem de Paulo Pimenta sobre o assunto.

Depois de Bolsonaro ir humildemente pedir insumos para vacinas na embaixada da China e mostrar respeito por nosso maior parceiro comercial, Ernesto Araújo, de forma covarde, bajula os EUA e ataca os chineses no Fórum Econômico Mundial. Me fez lembrar da ‘Geni’ do grande Chico !! — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) January 30, 2021

