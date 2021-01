Ernesto Araújo propõe aliança contra a China, maior parceiro comercial do Brasil

Considerado o pior diplomata do mundo por especialistas, o chanceler continua seguindo a agenda trumpista edit

247 – O chanceler Ernesto Araújo, que é apontado por especialistas como o pior diplomata do mundo, continua agredindo a China, maior parceiro comercial do Brasil, e mantendo a agenda trumpista, mesmo após a posse de Joe Biden, nos Estados Unidos. "Precisamos que os EUA se mantenham como a superpotência da liberdade, que eles continuem exercendo esse papel", disse ele, durante um debate no Fórum Econômico Mundial.

"Estamos a favor de uma aliança de democracias. É um projeto que corresponde a nossos princípios brasileiros", afirmou, antes de também criticar o que chamou de tecnototalitarismo. "Não se trata de EUA contra China, mas há diferentes modelos de sociedade que estão emergindo, que podem ser bons para a democracia, como podem levar a sociedades de controle total, incluindo as grandes empresas tecnológicas", afirmou. "A ideia era que a China se tornaria mais ocidental, mas isso não aconteceu, claro. Mas, em certo ponto, o que começou a acontecer é que o Ocidente começou a se tornar mais e mais como a China", disse.

