"Me impressiona isso ter chegado ao posto de general", diz Flávio Dino sobre Heleno

No domingo, Heleno insultou Lula e 'lamentou' a boa saúde do presidente eleito

247 - O ex-governador e senador eleito pelo Maranhão, Flávio Dino (PSB), criticou o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, por chamar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “cachaceiro”, além de lamentar o fato do petista não estar internado. "O nível é tão baixo que me impressiona isso ter chegado ao respeitável posto de general. Vade retro", escreveu Dino no Twitter.

"Esse negócio do Lula estar doente, não está, infelizmente", afirmou Heleno a apoiadores, dizendo que havia acabado de receber um "desmentido". "Vamos torcer para que tenhamos um futuro melhor", disse ele ainda. "Na mão do cachaceiro, não vai", completou em seguida.

