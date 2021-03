MEC nomeia defensora do criacionismo ligada ao 'Escola Sem Partido' para comandar área responsável por material didático

O governo de Jair Bolsonaro segue sua agenda obscurantista na área da educação. O ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, nomeou uma professora universitária defensora do criacionismo e ligada ao movimento “Escola Sem Partido” edit

247 - O governo de Jair Bolsonaro segue sua agenda obscurantista na área da educação. O ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, nomeou uma professora universitária defensora do criacionismo e ligada ao movimento “Escola Sem Partido” para comandar o órgão responsável pela coordenação de materiais didáticos do MEC.

Segundo reportagem do jornal O Globo, Sandra Lima Vasconcelos Ramos é conhecida no círculo conservador e sua nomeação é vista como um aceno à ala ideológica do ministério.

Sandra é professora da Universidade Federal do Piauí (UFPI) desde 2009. Nos últimos anos, ela se vinculou fortemente a movimentos conservadores que atuam na educação. Em novembro de 2018, ela assinou uma nota com críticas e sugestões à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que norteia a elaboração dos materiais didáticos utilizados em escolas de todo o país. A coordenação-geral de materiais didáticos é considerada uma das mais importantes da pasta.

A reportagem acrescenta que no documento, Sandra defendeu uma revisão do documento sob a “perspectiva cristã”. Em dois pontos, a nota defende a introdução da teoria criacionista para o estudo da biologia. O criacionismo é a corrente de pensamento que explica fenômenos naturais a partir da religião.

