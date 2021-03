Médicos relatam estragos do kit covid nos rins: urina escura, inchaço e dor

De acordo com o coordenador de assistência do Hospital das Clínicas da Unicamp, Plínio Trabasso, o uso dos medicamentos do kit covid combinados por um longo período começa comprometendo o fígado. Pacientes nesse estágio, disse ele, começam a apresentar urina com "cor de café" edit

Profissionais de saúde que trabalham na linha de frente do combate ao coronavírus relataram que medicamentos do "kit covid", que não têm eficácia comprovada contra a doença causada pelo coronavírus, provocaram graves danos aos rins de pacientes. O kit é composto, principalmente, por quatro remédios: hidroxicloroquina, ivermectina, anticoagulantes e azitromicina.

De acordo com o coordenador de assistência do Hospital das Clínicas da Unicamp, Plínio Trabasso, o uso dos medicamentos combinados por um longo período começa comprometendo o fígado, podendo causar uma grave inflamação por excesso de medicamentos - a hepatite medicamentosa.

O médico disse que pacientes nesse estágio começam a apresentar urina com "cor de café" e uma dor "insuportável" para urinar. O relato dele foi publicado em reportagem publicado no portal Uol.

Segundo Benedito Lopes Fonseca, infectologista da USP, o "problema no uso destas medicações é que está todo mundo tentando encontrar relatos de efeitos adversos a estas drogas enquanto se esquecem que a própria doença pode acometer o fígado e as pessoas podem usar outras drogas, e mesmo alguns chás e fitoterápicos". "Todas estas investigações devem ser feitas da maneira mais cientificamente adequadas", acrescentou.

No começo deste ano, usuários do Twitter criaram perfis fictícios para acessar o aplicativo do ministério da Saúde, na época comandado pelo general Eduardo Pazuello, e constataram que a plataforma receita a cloroquina contra a Covid-19, diferentemente do que havia dito o então titular da pasta. Pessoas que nem sabiam se estavam com a doença receberam como sugestão o uso do remédio, que também valeu até para recém-nascido.

