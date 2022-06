Michelle não quer fazer propaganda para Bolsonaro e preocupa campanha

Apoie o 247

247 - A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, tem causado preocupação junto à cúpula da campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro (PL) por resistir em gravar vídeos para a propaganda eleitoral do marido.

De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, de O Globo, a ideia inicial era que ela participasse de dez das 40 inserções partidárias do PL, mas ela não deverá figurar em nenhuma das peças publicitárias que teriam o objetivo de reduzir a rejeição do voto feminino ao atual ocupante do Palácio do Planalto.

“Integrantes da cúpula da campanha acionaram Bolsonaro para pedir que convencesse a esposa a gravar, mas ele não se comprometeu”, ressalta a reportagem. Ainda segundo a colunista, na semana passada, Michelle desmarcou uma gravação e não agendou um novo prazo que possibilitasse sua inclusão nas inserções partidárias de junho.

“A esperança dentro da campanha é que ela aceite aparecer na propaganda eleitoral que irá ao ar a partir de agosto”, destaca o texto.

