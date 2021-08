Milionário, empresário Mário Gazin oferece custear quem for a ato bolsonarista no dia 7 de setembro

A manifestação pede o afastamento de membros do STF e quer pressionar o Congresso a aprovar o voto impresso. Alguns apoiadores da greve, dentre eles militares, estão chamando os manifestantes bolsonaristas a invadir a sedes dos Poderes edit

247 - Fundador da rede de lojas de varejo Mário Gazin ofereceu custear a viagem de quem aceitar protestar em favor de Jair Bolsonaro em Brasília no dia 7 de setembro.

A manifestação pede o afastamento de membros do Supremo Tribunal Federal (STF) e quer pressionar o Congresso a aprovar o voto impresso para 2022, o que foi rejeitado pela Câmara dos Deputados.

Alguns apoiadores da greve, dentre eles militares, estão chamando os manifestantes bolsonaristas a invadir o STF e o Congresso. Um comandante da Polícia Militar (PM) de São Paulo foi afastado pelo governador João Doria (PSDB) após convocar a manifestação.

Em vídeo nas redes sociais, o empresário milionário indica que pagará o ônibus de quem se dispor a fazer a viagem, que sairá da sede da empresa no interior do Paraná. O faturamento da empresa já superou os R$ 4 bilhões no último ano.

