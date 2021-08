Coronel reformado dos Bombeiros, do Ceará, convoca apoiadores para "adentrar ao STF e ao Congresso" (vídeo)

247 - Coronel bolsonarista reformado do Corpo de Bombeiros do Ceará, Davi Azim convocou, por meio de vídeo divulgado nesta segunda-feira, 23, um vídeo convocando caminhoneiros, pessoas do agronegócio e “todos que estarão em Brasília” para manifestação a favor do governo de Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro.

Azim cita o cantor bolsonarista Sérgio Reis e propõe que os participantes do ato invadam o Supremo Tribunal Federal (STF), que tem feito investidas contra Bolsonaro, e o Congresso Nacional para que se aprove o voto impresso, já rejeitado pela Câmara dos Deputados.

“Ninguém pode ir a Brasília simplesmente para passear, balançar bandeirinhas e tão pouco ficarmos somente acampado […] Como todos devem saber, nós teremos vários reservistas lá e R2, pessoas que têm conhecimento de como podemos fazer formações de grupamento para nos organizamos e adentrarmos ao STF e ao Congresso”, disse.

O coronel disse que “amedrontar” os órgãos do Judiciário e Legislativo não é mais suficiente.

“Gente, chega de nós estarmos apenas amedrontando porque eles não estão conseguindo sequer ficar com isso. O único momento que eles tiveram medo foi quando os blindados pararam defronte ao Planalto”, afirmou, lembrando o desfile de tanques realizado por Bolsonaro e as Forças Armadas no dia da votação do voto impresso na Câmara.

O vídeo foi divulgado em seu canal no YouTube no dia 15 de agosto. Em seguida, publicou mais duas convocações no seu canal na plataforma.

