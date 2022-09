Militante que fazia campanha por Ciro nas redes declara voto em Lula após Datafolha

Pesquisa Datafolha que aponta queda de Ciro 9% para 7% deflagrou mudança para o voto útil para Lula vencer no primeiro turno edit

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Datafolha para presidente, divulgada na noite desta sexta-feira (9), mostrou que é praticamente impossível os candidatos Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) passarem para o segundo turno.

Segundo o Datafolha, Lula mantém a liderança com 45%, Jair Bolsonaro (PL) foi 32% para 34%, Ciro caiu de 9% para 7% e Tebet manteve 5%. Diante deste cenário, eleitores de Ciro começam a declarar mudança de voto para Lula, fortalecendo a chance do ex-presidente vencer no primeiro turno.

Um dos ciristas que declarou mudança de voto é o perfil no Twitter identificado como Victor (@viccommie). "Todo mundo aq é testemunha que sou eleitor e maior entusiasta de Ciro e seu PND neste site, mas, depois de hoje (por conta do DATAFOLHA), declaro que mudei meu voto. Meu voto é ÚTIL pra derrotar o INÚTIL, agora é Luiz Inácio Lula da Silva! É preciso união p/ derrotar o fascismo", escreveu.

>>> Datafolha: Lula mantém 48% dos votos válidos e segue com chances de vencer em primeiro turno

Todo mundo aq é testemunha que sou eleitor e maior entusiasta de Ciro e seu PND neste site, mas, depois de hoje (por conta do DATAFOLHA), declaro que mudei meu voto. Meu voto é ÚTIL pra derrotar o INÚTIL, agora é Luiz Inácio Lula da Silva! É preciso união p/ derrotar o fascismo! — victor. 1️⃣2️⃣ (@viccommie) September 9, 2022





Tico Santa Cruz prepara desembarque

O músico Tico Santa Cruz, apoiador de Ciro Gomes, também se manifestou após a pesquisa Daafolha. Tico sinalizou que poderá votar em Lula no primeiro turno, mas disse que irá aguardar a próxima pesquisa Datafolha para tomar sua decisão.

Aguardo a próxima pesquisa e então defino definitivamente qual destino darei ao meu voto. Isso acontecerá no próximo Data Folha - sexta dia 23 de setembro. Afinal, não sou negacionista.

Acredito na matemática estatística.

São 14 dias até lá. September 9, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.