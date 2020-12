Militar se aposenta do Superior Tribunal Militar e recebe vencimentos de R$ 699,2 mil

Ministro do Superior Tribunal Militar, William de Oliveira Barros, que se aposentou em setembro deste ano, recebeu em novembro R$ 699,2 mil. Deste total, R$ 671,9 mil foi por meio de licença-prêmio edit

247 - O ministro do Superior Tribunal Militar (STM), William de Oliveira Barros, que se aposentou em setembro deste ano, recebeu em novembro R$ 699,2 mil em sua conta bancária, a maior parte concedida na forma de licença-prêmio. Barros ocupava uma das três cadeiras do STM reservadas a oficiais-generais da Aeronáutica.

Segundo reportagem blog do jornalista Frederico Vasconcelos, da Folha de S. Paulo, o militar recebeu R$ 671,9 mil de licença-prêmio; além de subsídio mensal no valor R$ 37,3 mil); indenização de férias (R$ 4,9 mil) e desconto do adiantamento da gratificação natalina (R$ 18,6 mil).

Em abril, um outro caso semelhante foi protagonizado pelo almirante de esquadra Álvaro Luiz Pinto. Ao se aposentar, o militar também R$ 671,9 mil de licença-prêmio.

O conhecimento liberta. Saiba mais