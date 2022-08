Militares cogitam fazer apuração paralela, a partir dos boletins impressos das urnas eletrônicas

Apoie o 247

ICL

247 – Os militares brasileiros, que foram arrastados para o golpismo por Jair Bolsonaro, encontraram uma forma de atender aos apelos do chefe. Eles cogitam fazer uma apuração paralela das eleições, a partir dos boletins impressos das urnas eletrônicas. "Representantes das Forças Armadas já discutem como realizar uma contagem paralela de votos nas eleições deste ano – medida que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem cobrado desde abril. Em conversas reservadas, integrantes do Ministério da Defesa admitiram, pela primeira vez, que estão se preparando para a tarefa. O mais provável até agora é que uma contagem patrocinada pelos militares use os boletins impressos pelas urnas eletrônicas após o encerramento da votação", informa o jornalista Felipe Frazão , no Estado de S. Paulo.

"Além dos boletins de urna (BUs), outra alternativa avaliada para a contagem paralela seria ter acesso a dados retransmitidos pelos tribunais regionais ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os boletins de urna são registros do resultado de cada equipamento, impressos ao fim da votação. Indicam a quantidade de votos recebida por candidato e partido, nulos e brancos. Internamente, esses votos ficam registrados digitalmente na mídia das urnas, embaralhados para impedir a identificação do eleitor e criptografados", esclarece o repórter.

A mais recente pesquisa Datafolha, divulgada no dia 28 de julho, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 18 pontos percentuais de vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL), o segundo colocado. De acordo com os números, o petista chega a 47% dos votos, contra 29% do seu adversário. Nos votos válidos, o petista conseguiu 52%, o que aponta vitória em primeiro turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Datafolha apontou que, nos votos totais, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ficou em terceiro lugar, com 8%. Simone Tebet (MDB) tem 2%. André Janones (Avante), Pablo Marçal (Pros) e Vera Lúcia (PSTU) têm 1% cada. Brancos e nulos somaram 6% e 3% não souberam responder.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na pesquisa anterior, divulgada no dia 23 de junho, Lula atingiu 47%, contra 41% dos rivais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em novo levantamento, feito nesta quarta (27) e quinta, o Datafolha entrevistou 2.566 eleitores em 183 cidades. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01192/2022.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.