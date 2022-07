Milton Ribeiro vai ao STF e pede anulação de inquérito por áudio "ilícito"

Apoie o 247

Metrópoles - A defesa de Milton Ribeiro pediu nesta terça-feira (5/7) ao STF que reconheça como ilícito um áudio no qual o ex-ministro da Educação disse atender a um pedido do presidente Jair Bolsonaro ao priorizar prefeituras de amigos de pastores evangélicos na liberação de verbas do MEC.

Na peça, endereçada à ministra Cármen Lúcia, relatora do inquérito sobre o tema na Corte, os advogados alegam que a “gravação clandestina” foi “produzida de maneira ilegítima e criminosa”. Por esse motivo, a defesa pede ainda que toda a investigação seja anulada e arquivada.

“REIVINDICA-SE, concessa vênia, com esteio e fundamento no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, amparado na hipótese pelo regramento específico recentemente introduzido nos artigos 8-A, § 4º e artigo 10 ambos da Lei nº 9.296/1996, cumulado na espécie com o artigo 157 e seu § 1º do Código de Processo Penal, O IMEDIATO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CRIMINOSA GRAVAÇÃO CLANDESTINA QUE ENSEJOU O PRESENTE INQUÉRITO Nº 4896, bem como tudo e o todo produzido e dessa prova viciada se derivou, já que maculados e infectados pela eiva absoluta da ilicitude”, pedem os advogados.

Leia a íntegra no Metrópoles.

