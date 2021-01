Ministério Saúde tem post marcado pelo Twitter como "informação enganosa"

Inacreditável!

Ministério da Saúde do Brasil leva advertência do Twitter por espalhar informações enganosas sobre a Covid-19.

Genocidas do governo da Morte seguem espalhando mentiras sobre "tratamento precoce".

Deveriam sofrer impeachment e ser presos! O Ministro e o chefe Jair. pic.twitter.com/M2vFsyYyyw