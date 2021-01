Depois de Bolsonaro, Twitter marca post de Carla Zambelli como informação enganosa sobre a Covid-19

Deputada bolsonarista compartilhou vídeo no qual o jornalista Alexandre Garcia fala de estudo sobre o cloroquina e da hidroxicloroquina, que não têm eficácia compravada contra a Covid-19 edit

247 - O Twitter notificou um post da deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL) como contendo "informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à Covid-19".

Zambelli compartilhou vídeo no qual o jornalista Alexandre Garcia fala de um estudo sobre o cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento do coronavírus, medicamentos sem eficácia comprovada.

O mesmo procedimento já havia sido feito em tweet de Jair Bolsonaro, que também compartilhou o vídeo de Alexandre Garcia.

Segundo levatamento da agência de checagem Aos Fatos, a deputada Carla Zambelli é uma das parlamentares que lideram a disseminação de notícias falsas sobre a pandemia de coronavírus no Twitter.

