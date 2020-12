Osmar Terra, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli lideram fake news sobre coronavírus entre parlamentares

A deputada Bia Kicis e o senador Flávio Bolsonaro completam o time dos cinco mais disseminadores de desinformação no Congresso, segundo levantamento da agência Aos Fatos edit

247 - Levatamento da agência de checagem Aos Fatos mostra que parlamentares da base de apoio do governo Jair Bolsonaro lideram a disseminação de notícias falsas sobre a pandemia de coronavírus no Twitter.

Segundo o levantamento, divulgado pela coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o deputado negacionista Osmar Terra (MDB-RS), que é médico e ex-ministro Cidadania, publicou 104 mensagens com dados falsos ou imprecisos e obteve 1 milhão de interações no Twitter.

O estudo verificou mil mensagens publicadas por deputados e senadores sobre a pandemia de Covid-19, entre os dias 11 de março e 15 de dezembro.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) está em segundo com 42 postagens contendo notícias falsas ou com imprecisão e conseguiu 621 mil interações, seguido pela deputada Carla Zambelli (PSL-SP), com 27 mensagens e 312 mil curtidas e retweets.

A deputada Bia Kicis (PSL-DF) também aparece como grande disseminadora de desinformação sobre a pandemia, com 24 mensagens e 242 mil curtidas, seguida pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), com seis posts e 141 mil interações.

