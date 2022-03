Ministro da Educação se segura no cargo por relação de amizade com a família Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Educação, Milton Ribeiro, envolvido no escândalo do lobby evangélico por distribuição de verbas do ministério, se segura no cargo pela relação que mantém com a família Bolsonaro.

Milton Ribeiro é próximo da primeira-dama, Michelle, e tem entre seus maiores defensores no Congresso o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O ministro está no centro de uma crise e é alvo de duras críticas e de pedidos de investigação. Em conversa gravada, Ribeiro afirma que o governo federal prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação de verba foram negociados por dois pastores que não têm cargo e atuam em um esquema informal de obtenção de verbas do MEC (Ministério da Educação). Ele diz que isso atende a uma solicitação de Jair Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prefeito Gilberto Braga (PSDB), do município maranhense de Luis Domingues, afirmou que um dos pastores que negociam transferências de recursos federais para prefeituras pediu 1 kg de ouro para conseguir liberar verbas de obras de educação para a cidade.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE