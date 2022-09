Moraes autoriza envio de Força Federal para reforçar segurança em 561 cidades durante o primeiro turno

Tropas atuarão no Rio de Janeiro, Maranhão, Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí e Tocantins edit

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, autorizou o envio da Força Federal para reforçar a segurança em 561 municípios de 11 estados durante o primeiro turno das eleições, no dia 2 de outubro. A decisão, porém, precisa ser validada pelo plenário da Corte.

De acordo com o site R7, o contingente será enviado aos estados do Rio de Janeiro, Maranhão, Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí e Tocantins. Entre as demandas também está o apoio logístico, inclusive em territórios indígenas.

Os pedidos aprovados pelo TSE são encaminhados ao Ministério da Defesa, responsável pelo planejamento e execução das ações sob responsabilidade das Forças Armadas.

