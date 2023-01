Moraes multa Telegram em R$ 1,2 milhão por não cumprir ordem de bloquear Nikolas Ferreira

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes impôs uma multa de R$ 1,2 milhão à rede social Telegram por não bloquear a conta deputado eleito bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG), conforme decisão do ministro no âmbito do inquérito que investiga atos antidemocráticos.

“A rede social Telegram, ao não cumprir a determinação judicial, questiona, de forma direta, a autoridade da decisão judicial tomada no âmbito de inquérito penal, entendendo-se no direito de avaliar sua legalidade e a obrigatoriedade de cumprimento. Como qualquer entidade privada que exerça sua atividade econômica no território nacional, a rede social Telegram deve respeitar e cumprir, de forma efetiva, comandos diretos emitidos pelo Poder Judiciário relativos a fatos ocorridos ou com seus efeitos perenes dentro do território nacional; cabendo-lhe, se entender necessário, demonstrar seu inconformismo mediante os recursos permitidos pela legislação brasileira”, justificou Moraes na decisão.

O Telegram declarou não ter sido apresentada "qualquer fundamentação ou justificativa para o bloqueio integral". A plataforma chegou a enviar um ofício para Moraes pedindo que a decisão de bloquear o canal fosse reconsiderada.

O valor da multa se refere a dez dias de descumprimento.

