Moro diz que não “manipulou nada” e manda Gilmar Mendes assumir suas responsabilidades

247 - O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou em entrevista aos jornalistas do Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira (20), que não agiu de forma manipuladora quando, em março de 2016, vazou para a imprensa áudios de uma ligação entre o ex-presidente Lula e a então presidenta Dilma Rousseff.

A fala de Moro sobre o assunto veio como resposta a uma pergunta do jornalista Leandro Colon, da Folha de S. Paulo. “As informações divulgadas pelo The Intercept e pela Folha contradizem o que você diz. Lula conversou com várias pessoas e não tratou de obstrução de Justiça. Você considera esse [o vazamento] seu maior erro?”, perguntou Colon. Moro, então, respondeu: “De forma nenhuma" ... "Naquele momento tomei uma decisão fundamentada”.

Colon, então, rebateu: “Mas o próprio ministro Gilmar Mendes, que cassou a nomeação, disse depois que houve uma manipulação ao vazar os áudios”.

“Não houve manipulação nenhuma. Aqueles áudios revelavam que existia uma tentativa de obstrução de justiça. Nada ali foi objeto de manipulação (…) O Gilmar Mendes deve assumir suas responsabilidades”, respondeu o ministro

