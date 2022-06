Moro faz vídeo indecoroso sobre Lula e Lenio Streck reage: devia estar bêbado

Apoie o 247

ICL

247 - Declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2021, o ex-juiz Sergio Moro resolveu divulgar nesta quinta-feira (23) um vídeo de ataques ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em vídeo no Instagram, o ex-magistrado, pergunta se, na avaliação do petista, a corrupção prejudicou as empresas no Brasil. "Acorda Lulinha que hoje tem Lava Jato e em Curitiba você foi condenado", diz a peça.

O jurista Lenio Streck reagiu à postagem. "Moro, famoso ex-juizeco, faz um vídeo infame-criminoso contra Lula. Moro deve ter bebido. Não há outra explicação para tamanha degradação. Atingiu o fundo poço. Ou enlouqueceu. Ou está deprimido? Tem de se tratar. O vídeo só mostra que foi mesmo parcial".

Moro condenou ex-presidente Lula sem provas no processo do triplex em Guarujá (SP) para tirá-lo na eleição em 2018. Por conta da apresentação do PowerPoint naquela denúncia, em 2016, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, em março de 2022, que o ex-procurador da Operação Lava Jato Deltan Dallagnol indenize o petista em R$ 75 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após deixar o governo Jair Bolsonaro, em abril de 2020, o ex-juiz estudou a possibilidade de concorrer à presidência da República. Moro foi rifado do Podemos e se filiou ao União Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A disputa para uma vaga no Congresso (Câmara ou Senado) passou a ser o "plano B" dele. No começo deste mês, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo condenou o ex-juiz por fraude em domicílio eleitoral e decidiu que ele não poderá ser candidato pelo estado. Ele deve concorrer a um cargo na política pelo Paraná, onde nasceu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moro, famoso ex-juizeco, faz um vídeo infame-criminoso contra Lula. Moro deve ter bebido. Não há outra explicação para tamanha degradação. Atingiu o fundo poço. Ou enlouqueceu. Ou está deprimido? Tem de se tratar. O vídeo só mostra que foi mesmo parcial. pic.twitter.com/wRFqx0GJTX — Lenio Luiz Streck (@LenioStreck) June 23, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE