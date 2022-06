Moro é derrotado e não poderá ser candidato por ter fraudado seu domicílio eleitoral

O PT havia entrado com recurso contra o ex-magistrado por fraude no domicílio eleitoral edit

247 - O ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) Sergio Moro (União Brasil) foi derrotado no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e não poderá ser candidato nas eleições deste ano.

O PT havia entrado com recurso contra o ex-magistrado por fraude no domicílio eleitoral. O partido destacou que ele "não possui vínculos com o estado de São Paulo, tampouco, com a cidade".

Moro nasceu no Paraná, mas pediu a transferência em 30 de maio. Ele era cotado para disputar a presidência da República e, após ser rifado do Podemos, começou a estudar a possibilidade da concorrer a uma vaga no Congresso Nacional (deputado federal ou senador).

