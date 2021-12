Moro nega que use tênis Zegna de R$ 7,5 mil

Apoie o 247

247 – O ex-juiz Sergio Moro, declarado suspeito pela suprema corte e apontado pelo Dieese como responsável pela destruição de 4,4 milhões de empregos no País, negou que use um tênis Ermenegildo Zegna de R$ 7,5 mil, conforme foi publicado por Joaquim de Carvalho no Brasil 247. Confira sua reação e a do comunicador Thiago dos Reis:

Tem um blog ligado ao PT espalhando fake news por aí que eu uso um calçado de 7.500 reais da marca Ermenegildo Zegna. MENTIRA! Meu tênis é um modelo básico e confortável da Adidas. Quem deve ter calçado caro é o pessoal que roubou a Petrobras durante o Governo do PT. pic.twitter.com/gShPLKfGw3 — Sergio Moro (@SF_Moro) December 18, 2021

Moro negou que tenha um tênis de R$ 7.500,00 mas NÃO NEGOU que morava na mansão de R$ 15 milhões nos EUA.



Pagava R$ 50 mil por mês de aluguel, trabalhava na empresa que faz recuperação judicial da Odebrecht, que ELE faliu quando foi juiz. — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) December 18, 2021

