Moro pede ao STF depoimento de Ramagem sobre escândalo da Abin

247 - O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez um pedido escrito destinado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que seja marcado um depoimento com o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, acusado de produzir relatórios de assistência à defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), investigado no esquema das ‘rachadinhas’.

“A junção inusitada das circunstâncias fáticas, mesmo que se tratem, por ora, apenas de notícias jornalísticas, endossa e reforça a imprescindibilidade de novo depoimento do Dr. Alexandre Ramagem - apontado pela imprensa como possível subscritor ou autor dos mencionados relatórios”, diz o pedido.

A Abin foi acusada por uma reportagem da revista Época de produzir relatórios aos advogados do senador Flávio Bolsonaro visando a anulação do processo das 'rachadinhas'.

