Moro promete abrir quanto ganhou da Alvarez, que lucrou com a quebra do Brasil

247 - O ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) parcial e suspeito nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, afirmou que irá divulgar o salário que recebeu da consultoria Alvarez & Marsal, responsável pela recuperação judicial de empresas quebradas pela Lava Jato, na sexta-feira (28).

“Apesar da natimorta CPI e das ilegalidades do processo no TCU, eu, por consideração aos brasileiros e em nome da transparência que deve pautar a política, na sexta divulgarei meus rendimentos na empresa em que trabalhei”, postou Moro no Twitter.

Os lucros de Moro na consultoria, que se beneficiou das ações nefastas da Lava Jato, já são alvo de um processo no Tribunal de Contas da União (TCU) e de deputados federais que querem a criação de uma CPI para apurar o caso.

De todo o faturamento da consultoria como administradora de processos de recuperação judicial, cerca de 75% advêm de empresas implicadas pela Lava Jato, da qual Moro era o juiz principal. Segundo o jurista Lenio Streck, professor de Direito e integrante do grupo Prerrogativas, a Alvarez & Marsal recebeu por mês R$ 2,2 milhões de honorários como administradora judicial. Deste montante, R$ 1,5 milhão seriam de empresas atingidas pela operação.

Apesar da natimorta CPI e das ilegalidades do processo no TCU, eu, por consideração aos brasileiros e em nome da transparência que deve pautar a política, na sexta divulgarei meus rendimentos na empresa em que trabalhei. pic.twitter.com/LlF4TEUmDF — Sergio Moro (@SF_Moro) January 26, 2022

