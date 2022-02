Moro propõe privatizar a Petrobras e os bancos públicos

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-juiz Sergio Moro, condenado pelo STF como parcial, declarou em ato de campanha em São José do Rio Preto (SP) nesta terça-feira (1) que, caso seja eleito, vai privatizar a Petrobras e os bancos públicos. Moro, que à frente da Operação Lava Jato atuou como agente de interesses estrangeiros para destruir a economia nacional, revelou-se por inteiro como entreguista.

De acordo com o ex-juiz, “a Petrobras é uma empresa atrasada, que ainda vive da exploração do petróleo, um combustível que o resto do mundo já não está mais usando. Hoje, estamos discutindo outras formas de energias limpas, mais ambientalmente corretas”, completando que a privatização da empresa que é orgulho dos brasileiros "não pode ser um tabu"

Moro disse também que vai privatizar a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.

PUBLICIDADE

As declarações de Moro foram feitas ao lado do deputado estadual por São Paulo Arthur do Val (Podemos), que é pré-candidato ao governo do estado. Moro cumpre agenda de três dias no interior paulista, e priorizou encontros com empresários e pastores evangélicos, numa tentativa de criar uma base de apoio para suas posições entreguistas e de extrema-direita.

A privatização da estatal do petróleo e dos bancos públicos também faz parte da política econômica do governo Bolsonaro. Em setembro de 2021, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu que Petrobras e o Banco do Brasil entrem na fila de privatizações.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE