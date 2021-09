Moro vem ao Brasil para discutir candidatura à presidência pelo Podemos

Sergio Moro, no entanto, pode ter sua candidatura barrada pela Câmara, que discute uma quarentena eleitoral a juízes dentro do debate sobre o novo Código Eleitoral edit

247 - Morando nos Estados Unidos, o ex-juiz Sergio Moro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por parcialidade nos processos que conduziu contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, virá ao Brasil no fim de setembro para se reunir com lideranças do Podemos e discutir sua possível candidatura à presidência da República, informou o Antagonista.

O encontro acontecerá em Curitiba, palco da Lava Jato. A interlocutores, Moro tem dito que decidirá seu futuro até outubro.

Nesta quarta-feira (15), o nome de Moro se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. Internautas pediam a prisão do ex-juiz.

Dentro do debate sobre o novo Código Eleitoral, a Câmara dos Deputados discute uma quarentena eleitoral a juízes, o que, se aprovado, pode barrar uma eventual candidatura de Moro em 2022.

