Moronacadeia viraliza nas redes depois da confissão do ex-juiz suspeito

247 - O resultado nas redes sociais da live do ex-juiz condenado pelo STF com com o deputado federal lavajatista Kim Kataguiri, também do Podemos, foi a explosão da hashtag #Moronacadeia. Veja alguns tuítes:

Trinta anos de formada em Economia para descobrir só agora que política de distribuição de renda se faz com força-tarefa.

Eh, estamos muito bem de terceira via... 😠#MoroNaCadeia pic.twitter.com/Y1GIIgRgsr — Maura Montella (@mauramontella) January 28, 2022

O Juiz Parcial recebeu 3 MILHOES E 600 MIL REAIS da Alvarez & Marsal

#MoroNaCadeia pic.twitter.com/ByPAqdRylT — Lázaro Rosa 🇧🇷✊🏿 (@lazarorosa25) January 28, 2022

E o @MBLivre q foi prás ruas por causa de 20 centavos e tá quietinho com os R$3,5 milhões sujos do seu apadrinhado Moro!? 🤦‍♂️#MoroNaCadeia January 29, 2022

Simpatia pra ganhar dinheiro:

Seje juiz

Persiga,mande donos d empresas pra cadeia,force delação premiada,leve as empresas à falência, solte os delatores, abandone a toga e vá advogar pros delatores seus ex prisioneiros e pras empresas que você faliu qdo era juiz.#MoroNaCadeia — Guerreiracomunista (@Guerreiracomun1) January 29, 2022

