Morte do Major Olímpio leva senadores a elevar pressão por CPI da Pandemia

Para senadores, a morte do Major Olímpio por Covid foi a gota d’água para a instalação da CPI da Pandemia. Apesar disso, líderes no Congresso não acreditam na empreitada por não haver mobilização nas ruas edit

247 - A morte do senador Major Olímpio por Covid-19 provocou no Senado comoção e revolta. Para muitos congressistas, foi a gota d’água que faz transbordar o copo de Jair Bolsonaro.

A partir de agora, deve aumentar a pressão sobre o presidente do Senado,Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pela CPI da Pandemia.

A CPI já tem as assinaturas necessárias, mas o presidente do Senado tem tentado evitar sua instalação. Líderes políticos experientes do Congresso ainda são céticos. Dizem que sem mobilização nas ruas, a situação de Bolsonaro permanece a mesma, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

