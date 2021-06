Motoristas dizem ter visto Lázaro com mochila e camisa branca

247 - Moradores de regiões rurais do interior de Goiás e do Distrito Federal estão assustados com a caçada a Lázaro Barbosa, de 32 anos, chamado de "serial killer" após matar uma família em Ceilândia (DF). Passageiros de um veículo disseram à PRF (Polícia Rodoviária Federal) terem avistado um homem, que, segundo eles, seria Lázaro. O rapaz estaria de camisa branca e mochila nas costas correndo em direção a Águas Lindas de Goiás e ao DF. A informação é do portal R7.

Assim que os ocupantes do veículo passaram a informação à polícia, diversas viaturas deixaram o ponto de bloqueio em direção ao local apontado como o destino de Lázaro. Outras viaturas da polícia chegaram para render as equipes e dar sequência à abordagem dos veículos.

A reportagem ainda informa que quase 300 agentes de segurança entraram, neste domingo (20), no 12º dia de buscas em Cocalzinho de Goiás (GO) por Lázaro Barbosa. O rapaz supostamente se esconde numa área de mata há quase duas semanas e desafia as autoridades locais, que tentam capturá-lo com operações diárias.

