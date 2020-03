Mourão sobre presença da Carluxo nas reuniões: “não tem nenhum papel no governo”

Mourão comentou a presença constante do vereador Carlos Bolsonaro nas reuniões do governo: “não tem nenhum papel no governo” edit

247 - Em entrevista à Folha de S.Paulo, o vice-presidente Hamilton Mourão comentou a presença constante do vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, nas reuniões do governo. Mourão não escondeu que menospreza Carluxo: “não tem nenhum papel no governo”.

Ao ser questionado se a constante participação do filho de Jair Bolsonaro nas reuniões não incomoda a ala militar, já ele não tem nenhuma atribuição federal, Mourão minimizou, afirmando que "é uma família unida, que atravessou problemas ao longo de sua evolução do núcleo familiar e o presidente tem muita confiança nas opiniões deles [filhos]".

Mas em seguida acrescentou: "Sentou [à mesa de reunião], mas não abriu a boca. Ele sabe também que não vai abrir a boca porque não tem nenhum papel no governo".

Apesar de não integrar a equipe presidencial, o filho de Jair Bolsonaro participou de três das cinco teleconferências realizadas entre Jair Bolsonaro e governadores para tratar sobre a pandemia do convid-19.

Carluxo acompanhou, na mesma sala onde estavam o pai e os ministros no Planalto, as reuniões com chefes de Estado do Nordeste e Norte do país, realizadas nesta segunda-feira (23), e com governadores do sul, na terça (24).