Municípios com até 20 mil habitantes registram crescimento de 500% em mortes pela Covid-19

Levantamento da Folha aponta que nos 3.797 municípios com até 20 mil moradores houve um aumento médio de 503% no segundo semestre em relação ao primeiro. No Brasil, o percentual de óbitos cresceu 227% edit

247 - A falta de estrutura faz com que as cidades pequenas sejam as que mais sofrem com a pandemia da Covid-19 no Brasil. No segundo semestre, nos 3.797 municípios com até 20 mil moradores houve um aumento médio de 503% de mortes pela doença em relação ao primeiro.

O levantamento foi realizado pela Folha de S.Paulo.

Os dados mostram ainda que, quanto menor o município, mais grave tende a ser a situação. Nas cidades com até 5 mil habitantes o aumento foi de 850%.

